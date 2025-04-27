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Лос-Анджелес Клипперс — Денвер Наггетс, результат матча 27 апреля 2025, счёт 99:101, четвёртый матч плей-офф НБА 2024/2025

36-очковый дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Клипперс» и сравнять счёт в серии
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Сегодня, утром 27 апреля, на стадионе «Интьют Доум» в Инглвуде состоялся четвёртый матч 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась со счётом 101:99 (27:22, 23:26, 35:17, 16:34) в пользу «Наггетс».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
99 : 101
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 24, Пауэлл - 22, Зубац - 19, Харден - 15, Богданович - 7, Джонс - 4, Данн - 3, Батюм - 3, Симмонс - 2, Коффи, Миллер, Кристи, Юбэнкс, Браун, Миллз
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Браун - 17, Портер - 17, Гордон - 14, Маррей - 13, Джордан - 2, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар

Наиболее результативным игроком в составе коллектива из Денвера стал лидер клуба сербский центровой Никола Йокич, оформивший сверхрезультативный дабл-дабл. В его активе 36 очков и совершил 21 подбор. Также на его счету восемь результативных передач.

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал американский лёгкий форвард Кавай Леонард. На его счету 24 очка, девять подборов и две передачи.

Отметим, тяжёлый форвард «Денвера» Аарон Гордон набрал победные два очка за 0,1 секунды до конца встречи.

Таким образом, счёт в серии 2-2. Следующий матч пройдёт в Денвере 30 апреля.

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