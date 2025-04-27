36-очковый дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Клипперс» и сравнять счёт в серии

Сегодня, утром 27 апреля, на стадионе «Интьют Доум» в Инглвуде состоялся четвёртый матч 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась со счётом 101:99 (27:22, 23:26, 35:17, 16:34) в пользу «Наггетс».

Наиболее результативным игроком в составе коллектива из Денвера стал лидер клуба сербский центровой Никола Йокич, оформивший сверхрезультативный дабл-дабл. В его активе 36 очков и совершил 21 подбор. Также на его счету восемь результативных передач.

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал американский лёгкий форвард Кавай Леонард. На его счету 24 очка, девять подборов и две передачи.

Отметим, тяжёлый форвард «Денвера» Аарон Гордон набрал победные два очка за 0,1 секунды до конца встречи.

Таким образом, счёт в серии 2-2. Следующий матч пройдёт в Денвере 30 апреля.

У кого больше всех очков в НБА: