Видео: невероятная концовка четвёртого матча «Клипперс» — «Денвер» с победным броском

Сегодня, 27 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Денвер Наггетс». Игра завершилась со счётом 101:99 (2-2) в пользу гостевой команды.
Примечательно, что тяжёлый форвард «Денвера» Аарон Гордон забил победный мяч под сирену после неудачного трёхочкового броска центрового Николы Йокича при счёте 99:99. Йокич не попал в кольцо, но Гордон вовремя подхватил мяч и добил его сверху.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Отметим, что самым результативным в составе победителей стал как раз Никола, на счету которого 36 очков, 21 подбор и восемь результативных передач. Тем временем Аарон отметился 14 очками и шестью подборами.
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