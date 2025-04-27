Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Йокич и Адетокунбо — авторы уникальных достижений в плей-офф НБА за последние 20 сезонов

Йокич и Адетокунбо — авторы уникальных достижений в плей-офф НБА за последние 20 сезонов
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Лос-Анджелес Клипперс», в котором его команда одержала победу со счётом 101:99 (2-2).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
99 : 101
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 24, Пауэлл - 22, Зубац - 19, Харден - 15, Богданович - 7, Джонс - 4, Данн - 3, Батюм - 3, Симмонс - 2, Коффи, Миллер, Кристи, Юбэнкс, Браун, Миллз
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Браун - 17, Портер - 17, Гордон - 14, Маррей - 13, Джордан - 2, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар

Йокич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 43 минуты, набрав суммарно 36 очков (14 из 25 с игры, где 3 из 6 — трёхочковые; 5 из 6 штрафные), 21 подбор и восемь передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+4».

Как отмечает статистический портал StatMuse в социальных сетях, Йокич стал вторым игроком после тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо за последние 20 сезонов с 35+ очками, 20+ подборами и 5+ передачами в матче плей-офф.

Сейчас читают:
Никола Йокич, не стыдно? Почему лучший центровой осваивает искусство дешёвых трюков
Никола Йокич, не стыдно? Почему лучший центровой осваивает искусство дешёвых трюков

Йокич попытался забить сверху через Уэстбрука:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android