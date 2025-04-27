Йокич и Адетокунбо — авторы уникальных достижений в плей-офф НБА за последние 20 сезонов

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Лос-Анджелес Клипперс», в котором его команда одержала победу со счётом 101:99 (2-2).

Йокич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 43 минуты, набрав суммарно 36 очков (14 из 25 с игры, где 3 из 6 — трёхочковые; 5 из 6 штрафные), 21 подбор и восемь передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+4».

Как отмечает статистический портал StatMuse в социальных сетях, Йокич стал вторым игроком после тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо за последние 20 сезонов с 35+ очками, 20+ подборами и 5+ передачами в матче плей-офф.

Йокич попытался забить сверху через Уэстбрука: