Никола Йокич реализовал эффектный трёхочковый бросок под занавес четверти матча плей-офф

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Лос-Анджелес Клипперс», в котором его команда одержала победу со счётом 101:99 (2-2).

Под занавес первой четверти Йокич стал автором эффектного момента, реализовав трёхочковый бросок под сирену. После этого момента счёт стал 27:22 в пользу «Денвера».

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Йокич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 43 минуты, набрав суммарно 36 очков (14 из 25 с игры, где 3 из 6 — трёхочковые; 5 из 6 штрафные), 21 подбор и восемь передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+4».

Йокич попытался забить сверху через Уэстбрука: