В истории плей-офф НБА произошло событие, которое раньше не случалось

Сегодня, 27 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Денвер Наггетс». Игра завершилась со счётом 101:99 (2-2) в пользу гостевой команды.

Тяжёлый форвард «Денвера» Аарон Гордон забил победный мяч под сирену после неудачного трёхочкового броска центрового Николы Йокича при счёте 99:99. Йокич не попал в кольцо, но Гордон вовремя подхватил мяч и добил его сверху.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Как отмечает статистический аккаунт Polymarket Hoops в социальных сетях, впервые в истории плей-офф североамериканской лиги был забит данк в последний момент перед сиреной.