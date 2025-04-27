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В истории плей-офф НБА произошло событие, которое раньше не случалось

В истории плей-офф НБА произошло событие, которое раньше не случалось
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Сегодня, 27 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Денвер Наггетс». Игра завершилась со счётом 101:99 (2-2) в пользу гостевой команды.

Тяжёлый форвард «Денвера» Аарон Гордон забил победный мяч под сирену после неудачного трёхочкового броска центрового Николы Йокича при счёте 99:99. Йокич не попал в кольцо, но Гордон вовремя подхватил мяч и добил его сверху.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Как отмечает статистический аккаунт Polymarket Hoops в социальных сетях, впервые в истории плей-офф североамериканской лиги был забит данк в последний момент перед сиреной.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
99 : 101
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 24, Пауэлл - 22, Зубац - 19, Харден - 15, Богданович - 7, Джонс - 4, Данн - 3, Батюм - 3, Симмонс - 2, Коффи, Миллер, Кристи, Юбэнкс, Браун, Миллз
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Браун - 17, Портер - 17, Гордон - 14, Маррей - 13, Джордан - 2, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
Комментарии
Новости. Баскетбол
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