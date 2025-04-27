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Голден Стэйт Уорриорз — Хьюстон Рокетс, результат матча 27 апреля 2025, счёт 104:93, четвёртый матч 1/8 финала плей-офф НБА

«Голден Стэйт» с 36 очками Карри переиграл «Хьюстон» и вышел вперёд в серии плей-офф НБА
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Сегодня, утром 27 апреля, на стадионе «Чейз Центр» в американском Сан-Франциско состоялся третий матч 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась со счётом 104:93 (18:22, 28:27, 23:22, 35:22) в пользу «Уорриорз».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 93
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 36, Хилд - 17, Пэйтон II - 16, Подзиемски - 10, Куминга - 7, Муди - 7, Грин - 7, Луни - 2, Пост - 2, Батлер, Ки, Сантос, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 17, Шенгюн - 15, Брукс - 13, Смит II - 12, Томпсон - 11, Грин - 9, Адамс - 8, Исон - 8, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин

Наиболее результативным игроком в составе калифорнийского коллектива стал лидер клуба американский разыгрывающий защитник Стефен Карри. В его активе 36 очков, а также совершил семь подборов и отдал девять передач. Его одноклубник багамский защитник Бадди Хилд набрал 17 очков.

Самым результативным игроком в составе «Рокетс» стал американский разыгрывающий защитник Фред Ванвлит. На его счету 17 очков, три подбора и три передачи. Его партнёр по команде турецкий центровой оформил дабл-дабл Алперен Шенгюн: 15 очков и 11 подборов.

Таким образом, счёт в серии 2-1 в пользу «Уорриорз». Следующий матч пройдёт также в Сан-Франциско 29 апреля.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная таблица
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