«Невозмутимый». Издание из США объяснило, чем Дёмин заменит Дончича в «Далласе»

Американский портал The Smoking Cuban от Fansided, посвящённый клубу Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», обсудил возможность присоединения российского защитника Егора Дёмина, заявившегося на драфт НБА, к техасской команде.

«Баскетбольная команда университета Бригама Янга (BYU) в этом сезоне была одной из самых зрелищных и интересных для болельщиков. Благодаря эффектным подборам в нападении и меткой стрельбе с дистанции они добрались до стадии Sweet 16, где уступили Алабаме. Спокойный и невозмутимый Егор Дёмин казался абсолютно не подверженным давлению, которое сопровождает, пожалуй, самый престижный баскетбольный турнир в мире. В прошлом месяце аналитик CBS Sports Адам Финкельштейн прогнозировал, что Дёмин будет выбран «Даллас Маверикс» на драфте, и болельщики команды уже обсуждают, как он сможет вписаться в состав после впечатляющих выступлений в «Мартовском безумии».

И что особенно примечательно — он всего лишь первокурсник, которому только 19 лет, и он приехал из мадридского «Реала». Молодой талант из «Реала» — уже знакомый образ для фанатов «Маверикс», ведь именно так начинал и Лука Дончич. Дёмин уверенно управляет мячом — именно этого типа игрока сейчас остро не хватает «Далласу», а его умение бросать и пасовать вызывает ассоциации с Дончичем. Однако и здесь не обошлось без вопросов. При росте 206 см и весе 86 кг ему явно не хватает физической массы, которую он, вероятно, наберёт с возрастом и работой в тренажёрном зале. Ещё одна проблема — агент Дёмина, Билл Даффи, который также представляет интересы Дончича.

После той громкой февральской сделки, когда Харрисон обменял Дончича, отношения между Харрисоном и Даффи могли быть испорчены, а в НБА связи значат многое. Тем не менее если Харрисон и Даффи смогут найти общий язык, Дёмин станет идеальным усилением. Его универсальность — способность играть на обеих позициях защитника — и невероятное видение площадки позволят ему сразу же принести пользу, особенно с учётом дефицита игроков на задней линии у «Маверикс». Дёмин сможет укрепить команду в ожидании возвращения Ирвинга», — сказано в статье.