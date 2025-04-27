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Игрок «Хьюстона» после матча плей-офф угрожающе показал Дрэймонду Грину пальцы пистолетом

Игрок «Хьюстона» после матча плей-офф угрожающе показал Дрэймонду Грину пальцы пистолетом
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Сегодня, 27 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Хьюстон Рокетс». Игра завершилась со счётом 104:93 (2-1) в пользу домашней команды.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 93
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 36, Хилд - 17, Пэйтон II - 16, Подзиемски - 10, Куминга - 7, Муди - 7, Грин - 7, Луни - 2, Пост - 2, Батлер, Ки, Сантос, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 17, Шенгюн - 15, Брукс - 13, Смит II - 12, Томпсон - 11, Грин - 9, Адамс - 8, Исон - 8, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

После окончания матча в кадре телетрансляции был запечатлён эпизод, в котором защитник «Хьюстона» Джейлен Грин демонстрировал жест, похожий на пистолет, в сторону тяжёлого форварда и одного из лидеров «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина. Ранее между ними произошёл словесный конфликт по окончании игры.

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