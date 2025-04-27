Игрок «Хьюстона» после матча плей-офф угрожающе показал Дрэймонду Грину пальцы пистолетом

Сегодня, 27 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Хьюстон Рокетс». Игра завершилась со счётом 104:93 (2-1) в пользу домашней команды.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

После окончания матча в кадре телетрансляции был запечатлён эпизод, в котором защитник «Хьюстона» Джейлен Грин демонстрировал жест, похожий на пистолет, в сторону тяжёлого форварда и одного из лидеров «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина. Ранее между ними произошёл словесный конфликт по окончании игры.

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