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Джейлен Грин — о Дрэймонде: делами себя показать не может, вот и трещит без устали

Джейлен Грин — о Дрэймонде: делами себя показать не может, вот и трещит без устали
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Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джейлен Грин принял участие в матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором его команда потерпела поражение со счётом 93:104 (1-2).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 93
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 36, Хилд - 17, Пэйтон II - 16, Подзиемски - 10, Куминга - 7, Муди - 7, Грин - 7, Луни - 2, Пост - 2, Батлер, Ки, Сантос, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 17, Шенгюн - 15, Брукс - 13, Смит II - 12, Томпсон - 11, Грин - 9, Адамс - 8, Исон - 8, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин

Примечательно, что после матча между Грином и форвардом «Голден Стэйт» Дрэймондом Грином завязалась эмоциональная перепалка. Затем Джейлен сделал в сторону Грина жест, напоминающий пистолет, после чего сам Джейлен прокомментировал возникший конфликт.

«Всё, что он умеет, — языком молоть. Делами себя показать не может, вот и трещит без устали», — заявил Грин во время пресс-конференции.

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