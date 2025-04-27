Джейлен Грин — о Дрэймонде: делами себя показать не может, вот и трещит без устали

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джейлен Грин принял участие в матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором его команда потерпела поражение со счётом 93:104 (1-2).

Примечательно, что после матча между Грином и форвардом «Голден Стэйт» Дрэймондом Грином завязалась эмоциональная перепалка. Затем Джейлен сделал в сторону Грина жест, напоминающий пистолет, после чего сам Джейлен прокомментировал возникший конфликт.

«Всё, что он умеет, — языком молоть. Делами себя показать не может, вот и трещит без устали», — заявил Грин во время пресс-конференции.