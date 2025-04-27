Результаты игрового дня плей-офф НБА 27 апреля
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В ночь с 26 на 27 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялось четыре матча в сериях первого раунда плей-офф североамериканской лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Результаты игрового дня плей-офф НБА 27 апреля:
«Майами Хит» — «Кливленд Кавальерс» — 87:124 (счёт в серии 0-3);
«Мемфис Гриззлиз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 115:117 (0-4);
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 99:101 (2-2);
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс» — 104:93 (2-1).
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
87 : 124
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Майами Хит: Адебайо - 22, Митчелл - 16, Хироу - 13, Уиггинс - 10, Уэр - 8, Ларссон - 6, Робинсон - 6, Йович - 3, Хайсмит - 3, Жакез-мл., Джонсон, Бёркс, Андерсон
Кливленд Кавальерс: Аллен - 22, Хантер - 21, Мобли - 19, Страс - 18, Джером - 13, Митчелл - 13, Окоро - 9, Тайсон - 7, Грин - 2, Меррилл, Портер, Томпсон, Океке, Уэйд
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2025, суббота. 22:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
115 : 117
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз: Пиппен Мл. - 30, Альдама - 23, Бейн - 23, Джексон - 12, Уильямс Мл. - 11, Иди - 8, Кеннард - 4, Кончар - 4, Стивенс, Хафф, Багли III, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 23, Холмгрен - 11, Джо - 11, Хартенштайн - 11, Уиггинс - 9, Карузо - 6, Дорт - 4, Уоллес - 4, Джонс, Уильямс, Митчелл, Уильямс
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
99 : 101
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 24, Пауэлл - 22, Зубац - 19, Харден - 15, Богданович - 7, Джонс - 4, Данн - 3, Батюм - 3, Симмонс - 2, Коффи, Миллер, Кристи, Юбэнкс, Браун, Миллз
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Браун - 17, Портер - 17, Гордон - 14, Маррей - 13, Джордан - 2, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 93
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 36, Хилд - 17, Пэйтон II - 16, Подзиемски - 10, Куминга - 7, Муди - 7, Грин - 7, Луни - 2, Пост - 2, Батлер, Ки, Сантос, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 17, Шенгюн - 15, Брукс - 13, Смит II - 12, Томпсон - 11, Грин - 9, Адамс - 8, Исон - 8, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин
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