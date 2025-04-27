В ночь с 26 на 27 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялось четыре матча в сериях первого раунда плей-офф североамериканской лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Результаты игрового дня плей-офф НБА 27 апреля:

«Майами Хит» — «Кливленд Кавальерс» — 87:124 (счёт в серии 0-3);

«Мемфис Гриззлиз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 115:117 (0-4);

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 99:101 (2-2);

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс» — 104:93 (2-1).