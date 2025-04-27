Сегодня, 27 апреля, в Единой лиге ВТБ пройдут матчи серии плей-офф. В рамках 1/4 финала соревнований запланированы две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Единой лиги 27 апреля:

14:00 мск — «Уралмаш» — «Локомотив-Кубань»;

17:00 мск — «Парма» — «Зенит».

Серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме «2+2+1». Победителем регулярного чемпионата стал «Зенит» (39 побед — пять поражений). ЦСКА занял второе место (37 побед — семь поражений), а тройку сильнейших замкнул УНИКС (36 побед и восемь поражений). В прошлом сезоне титул завоевал ЦСКА.