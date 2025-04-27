Названо влияние, которое оказал Карри на «Голден Стэйт» во время матча с «Хьюстоном»

Сегодня, 27 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Хьюстон Рокетс». Игра завершилась со счётом 104:93 (2-1) в пользу домашней команды.
Как отметил статистический аккаунт Polymarket Hoops в социальной сети, в первой половине матча «Голден Стэйт» не набрал ни одного очка в те моменты, когда на площадке не было разыгрывающего и лидера команды Стефена Карри.
Карри, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 41 минуту, набрав суммарно 36 очков (12 из 23 с игры, где 5 из 13 — из-за дуги; 7 из 8 — со штрафных), сделав девять результативных передач и семь подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+18».
Стефен Карри ответил на освистывание фанатов «Лос-Анджелеса»:
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