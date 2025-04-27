Карри стал рекордсменом среди разыгрывающих по набранным очкам в истории плей-офф НБА

37-летний американский звёздный игрок, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен Карри, представляющий клуб «Голден Стэйт Уорриорз», после прошедшего матча плей-офф с «Хьюстон Рокетс» (104:93) стал рекордсменом среди разыгрывающих защитников по набранным очкам в истории плей-офф лиги.

Стефен набрал по ходу матча 36 очков, что позволило ему опередить легендарного француза Тони Паркера (17 раз играл в плей-офф за «Сан-Антонио Спёрс»). Всего на счету Карри теперь 4053 очка в плей-офф, у Паркера — 4045. Третье место у Мэджика Джонсона — 3640.

Также Карри поднялся в топ-10 по очкам в плей-офф среди игроков любых позиций. На девятом месте Джерри Уэст — 4457.