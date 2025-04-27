Карри стал рекордсменом среди разыгрывающих по набранным очкам в истории плей-офф НБА
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37-летний американский звёздный игрок, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен Карри, представляющий клуб «Голден Стэйт Уорриорз», после прошедшего матча плей-офф с «Хьюстон Рокетс» (104:93) стал рекордсменом среди разыгрывающих защитников по набранным очкам в истории плей-офф лиги.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 93
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 36, Хилд - 17, Пэйтон II - 16, Подзиемски - 10, Куминга - 7, Муди - 7, Грин - 7, Луни - 2, Пост - 2, Батлер, Ки, Сантос, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 17, Шенгюн - 15, Брукс - 13, Смит II - 12, Томпсон - 11, Грин - 9, Адамс - 8, Исон - 8, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин
Стефен набрал по ходу матча 36 очков, что позволило ему опередить легендарного француза Тони Паркера (17 раз играл в плей-офф за «Сан-Антонио Спёрс»). Всего на счету Карри теперь 4053 очка в плей-офф, у Паркера — 4045. Третье место у Мэджика Джонсона — 3640.
Также Карри поднялся в топ-10 по очкам в плей-офф среди игроков любых позиций. На девятом месте Джерри Уэст — 4457.
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