Карри стал автором одного из достижений для возрастных игроков в истории плей-офф НБА

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри принял участие в матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда одержала победу со счётом 104:93 (2-1).

Карри, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 41 минуту, набрав суммарно 36 очков (12 из 23 с игры, где 5 из 13 — из-за дуги; 7 из 8 — со штрафных), девять результативных передач и семь подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+18».

Как отметил статистический аккаунт Polymarket Hoops в социальной сети, 37-летний баскетболист стал самым возрастным игроком в истории плей-офф североамериканской лиги с 30+ очками, 5+ подборами, 5+ передачами и 5+ трёхочковыми попаданиями за игру.

Бросок Стефена Карри из подтрибунного туннеля оказался фейком: