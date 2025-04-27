Тренер «Локомотива» Ведищев высказался о предстоящем матче плей-офф с «Уралмашем»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий по поводу предстоящего третьего матча четвертьфинальной стадии плей-офф Единой лиги ВТБ против екатеринбургского «Уралмаша».

«Счет в серии 1-1. В третьем матче решающее значение будет иметь характер и настрой. Когда мы показываем всё, на что способны, нас сложно остановить.

Мы должны вспомнить, что мы команда, и показать по-настоящему командную игру. Нам есть что доказывать — и самим себе, и всем, кто верит в «Локомотив», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, матч между «Локомотивом-Кубань» и «Уралмашем» состоится 27 апреля в Екатеринбурге. Начало матча в 14:00 мск.