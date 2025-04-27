Стало известно о состоянии Джимми Батлера перед четвёртым матчем с «Хьюстоном»

Известный аналитик НБА Бретт Сигель высказался о состоянии 35-летнего американского баскетболиста Джимми Батлера, выступающего за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда, после пропуска третьего матча первого раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс» (104:93).

«Уорриорз» с оптимизмом смотрят на то, что Джимми Батлер будет доступен для участия в четвёртой игре в понедельник, сообщили источники в лиге», — приводит слова Сигеля издание Clutch Points.

Коллектив из Сан-Франциско после трёх матчей ведёт в серии со счётом 2-1.