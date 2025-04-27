Шей Гилджес-Александер установил личный рекорд по количеству очков в матче плей-офф

26-летний канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции защитника, установил свой личный рекорд по количеству набранных очков в матче серии плей-офф.

В четвёртом матче серии плей-офф НБА «Оклахома-Сити Тандер» одержала выездную победу над «Мемфис Гриззлиз» со счётом 117:115, где Гилджес-Александер отметился 38 набранными очками, пятью подборами и шестью передачами.

Стоит отметить, что эта победа вывела «Оклахома-Сити Тандер» в следующий раунд серии плей-офф. В следующем раунде «Оклахома» встретится с победителем пары «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс».