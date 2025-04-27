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Шей Гилджес-Александер установил личный рекорд по количеству очков в матче плей-офф

Шей Гилджес-Александер установил личный рекорд по количеству очков в матче плей-офф
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26-летний канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции защитника, установил свой личный рекорд по количеству набранных очков в матче серии плей-офф.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2025, суббота. 22:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
115 : 117
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз: Пиппен Мл. - 30, Альдама - 23, Бейн - 23, Джексон - 12, Уильямс Мл. - 11, Иди - 8, Кеннард - 4, Кончар - 4, Стивенс, Хафф, Багли III, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 23, Холмгрен - 11, Джо - 11, Хартенштайн - 11, Уиггинс - 9, Карузо - 6, Дорт - 4, Уоллес - 4, Джонс, Уильямс, Митчелл, Уильямс

В четвёртом матче серии плей-офф НБА «Оклахома-Сити Тандер» одержала выездную победу над «Мемфис Гриззлиз» со счётом 117:115, где Гилджес-Александер отметился 38 набранными очками, пятью подборами и шестью передачами.

Стоит отметить, что эта победа вывела «Оклахома-Сити Тандер» в следующий раунд серии плей-офф. В следующем раунде «Оклахома» встретится с победителем пары «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс».

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