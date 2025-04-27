Дубль баскетбольного ЦСКА стал автором уникального достижения в истории Суперлиги

Дубль баскетбольного клуба ЦСКА стал автором уникального достижения в истории Суперлиги — второго по силе дивизиона в России — после победы над подмосковными «Химками» в пятом, решающем матче полуфинальной серии (96:85).

ЦСКА-2 стал первым фарм-клубом в истории Суперлиги, которому удалось прорваться в финал чемпионата. Лучшим игроком матча с «Химками» стал тяжёлый форвард и чемпион Единой молодёжной лиги ВТБ 2021 года Александр Евсеев, набравший по ходу матча 18 очков.

На счету Ильи Ермакова, который по окончании сезона присоединится к американской студенческой лиге NCAA, 17 очков, девять подборов и шесть передач.