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«Как он это сделал?!» В «Лейкерс» дали оценку Луке Дончичу после скандального обмена

«Как он это сделал?!» В «Лейкерс» дали оценку Луке Дончичу после скандального обмена
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Президент по баскетбольным операциям и генеральный менеджер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка оценил трудовую этику 26-летнего словенского защитника Луки Дончича, который пришёл к «озёрникам» в результате громкого обмена с «Даллас Маверикс» 2 февраля 2025 года, в ходе которого Энтони Дэвис отправился в Техас.

«Лука — настоящий иллюзионист. На баскетбольной площадке он творит такое, во что сложно поверить. Поэтому нужно увидеть это своими глазами. Можно посмотреть видео в сети или услышать легендарные истории, но только оказавшись здесь, в зале, наблюдая за ним вживую, ты понимаешь: «Как он это сделал?!» — приводит слова Пелинки издание TotalProSports.

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