Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Йокич стал автором достижения в плей-офф НБА, которое покорялось лишь трём легендам

Йокич стал автором достижения в плей-офф НБА, которое покорялось лишь трём легендам
Комментарии

30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», после четвёртого матча первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» (101:99) стал автором достижения североамериканской лиги, которое до этого покорялось лишь трём легендарным игрокам.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
99 : 101
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 24, Пауэлл - 22, Зубац - 19, Харден - 15, Богданович - 7, Джонс - 4, Данн - 3, Батюм - 3, Симмонс - 2, Коффи, Миллер, Кристи, Юбэнкс, Браун, Миллз
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Браун - 17, Портер - 17, Гордон - 14, Маррей - 13, Джордан - 2, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар

Йокич завершил четвёртую встречу с «Клипперс», имея на своём счету 36 очков, 21 подбор и восемь передач. Только три игрока в истории плей-офф имели такой же результат по трём показателям или превзошли их: Элджин Бэйлор, Уилт Чемберлен и Карим Абдул-Джаббар.

Счёт в серии между «Клипперс» и «Наггетс» — 2:2.

Сейчас читают:
Редкий (!) бросок на победу в матче плей-офф НБА. Видео
Редкий (!) бросок на победу в матче плей-офф НБА. Видео
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android