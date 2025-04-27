Йокич стал автором достижения в плей-офф НБА, которое покорялось лишь трём легендам

30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», после четвёртого матча первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» (101:99) стал автором достижения североамериканской лиги, которое до этого покорялось лишь трём легендарным игрокам.

Йокич завершил четвёртую встречу с «Клипперс», имея на своём счету 36 очков, 21 подбор и восемь передач. Только три игрока в истории плей-офф имели такой же результат по трём показателям или превзошли их: Элджин Бэйлор, Уилт Чемберлен и Карим Абдул-Джаббар.

Счёт в серии между «Клипперс» и «Наггетс» — 2:2.