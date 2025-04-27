Йокич стал автором достижения в плей-офф НБА, которое покорялось лишь трём легендам
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30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», после четвёртого матча первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» (101:99) стал автором достижения североамериканской лиги, которое до этого покорялось лишь трём легендарным игрокам.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
99 : 101
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 24, Пауэлл - 22, Зубац - 19, Харден - 15, Богданович - 7, Джонс - 4, Данн - 3, Батюм - 3, Симмонс - 2, Коффи, Миллер, Кристи, Юбэнкс, Браун, Миллз
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Браун - 17, Портер - 17, Гордон - 14, Маррей - 13, Джордан - 2, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
Йокич завершил четвёртую встречу с «Клипперс», имея на своём счету 36 очков, 21 подбор и восемь передач. Только три игрока в истории плей-офф имели такой же результат по трём показателям или превзошли их: Элджин Бэйлор, Уилт Чемберлен и Карим Абдул-Джаббар.
Счёт в серии между «Клипперс» и «Наггетс» — 2:2.
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