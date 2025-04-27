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Батлер — о победе «Уорриорз» в 3-й игре плей-офф: спасибо Бэтмену и команде. Кроме Хилда

Батлер — о победе «Уорриорз» в 3-й игре плей-офф: спасибо Бэтмену и команде. Кроме Хилда
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35-летний американский баскетболист Джимми Батлер, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда, прокомментировал победу своего клуба в третьем матче первого раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс» (104:93).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 93
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 36, Хилд - 17, Пэйтон II - 16, Подзиемски - 10, Куминга - 7, Муди - 7, Грин - 7, Луни - 2, Пост - 2, Батлер, Ки, Сантос, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 17, Шенгюн - 15, Брукс - 13, Смит II - 12, Томпсон - 11, Грин - 9, Адамс - 8, Исон - 8, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин

«Спасибо Бэтмену и команде. Кроме Бадди [Хилда]», — написал Батлер в социальных сетях.

На счету Бадди 17 очков в матче (5 из 11 трёхочковых), два подбора, две передачи и три перехвата при двух потерях. Лучшим игроком стал Карри, которого Батлер и называет Бэтменом, — 36 очков, семь подборов, девять передач, два блок-шота и один перехват при двух потерях. Счёт в серии 2-1 в пользу «воинов».

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