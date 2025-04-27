Батлер — о победе «Уорриорз» в 3-й игре плей-офф: спасибо Бэтмену и команде. Кроме Хилда

35-летний американский баскетболист Джимми Батлер, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда, прокомментировал победу своего клуба в третьем матче первого раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс» (104:93).

«Спасибо Бэтмену и команде. Кроме Бадди [Хилда]», — написал Батлер в социальных сетях.

На счету Бадди 17 очков в матче (5 из 11 трёхочковых), два подбора, две передачи и три перехвата при двух потерях. Лучшим игроком стал Карри, которого Батлер и называет Бэтменом, — 36 очков, семь подборов, девять передач, два блок-шота и один перехват при двух потерях. Счёт в серии 2-1 в пользу «воинов».