Видео: 8000 фанатов посетило открытую тренировку «Панатинаикоса»

Греческий баскетбольный клуб «Панатинаикос» провёл открытую тренировку перед отъездом в Турцию на третий матч 1/4 финала Евролиги в сезоне-2024/2025 с «Анадолу Эфес». На арену «Олимпик Индур Холл» пришло 8000 фанатов афинского коллектива.

На протяжении всей тренировки баскетболисты активно взаимодействовали с трибунами, которые не переставили петь и исполнять различные кричалки в поддержку своей команды.

После двух матчей первого раунда между «Панатинаикосом» и «Анадолу Эфес» установилось равенство — 1:1. Третья встреча состоится 30 апреля (20:45 мск) на стадионе «Синан Эрдем Доум». «Панатинаикос» является чемпионом прошлого сезона-2023/2024.