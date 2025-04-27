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Уралмаш — Локомотив-Кубань, результат матча 27 апреля 2025, счет 92:79, Единая лига ВТБ 2024-2025

«Локомотив-Кубань» победил «Уралмаш» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги
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Сегодня, 27 апреля, в Екатеринбурге на арене «ДИВС Уралочка» завершился третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, где местный «Уралмаш» принимал краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась победой гостей со счётом 112:68. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Локомотива-Кубань».

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
68 : 112
Локомотив-Кубань
Краснодар
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Мартин, Ивлев, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Карданахишвили, Попов, Пынько
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Макколл, Дженкинс, Емченко, Шеянов

Самым результативным игроком в составе краснодарцев стал атакующий защитник Таджер Макколл. Он набрал 20 очков, а также совершил четыре подбора. В составе «Уралмаша» наилучшую эффективность продемонстрировал атакующий защитник Джеремайя Мартин, на счету которого 12 очков и три подбора.

Напомним, серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1. Следующий матч клубы проведут 29 апреля в Нижнем Новгороде. Начало игры запланировано на 17:30 мск.

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