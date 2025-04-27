«Локомотив-Кубань» победил «Уралмаш» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги

Сегодня, 27 апреля, в Екатеринбурге на арене «ДИВС Уралочка» завершился третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, где местный «Уралмаш» принимал краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась победой гостей со счётом 112:68. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Локомотива-Кубань».

Самым результативным игроком в составе краснодарцев стал атакующий защитник Таджер Макколл. Он набрал 20 очков, а также совершил четыре подбора. В составе «Уралмаша» наилучшую эффективность продемонстрировал атакующий защитник Джеремайя Мартин, на счету которого 12 очков и три подбора.

Напомним, серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1. Следующий матч клубы проведут 29 апреля в Нижнем Новгороде. Начало игры запланировано на 17:30 мск.