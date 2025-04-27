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Никола Йокич иронично воспринял свой промах в концовке матча плей-офф

Никола Йокич иронично воспринял свой промах в концовке матча плей-офф
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30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», после четвёртого матча первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» (101:99) отреагировал на свой промах в концовке, после которого форвард Аарон Гордон реализовал победный бросок.

— Никола, о чём ты думал, когда видел, как твой бросок летит мимо кольца?
— Что это закончится плохо! — сказал Йокич на пресс-конференции.

По итогам третьего матча сербский форвард стал автором достижения в плей-офф НБА, которое покорялось лишь трём легендам.

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