Винни Харлоу пришла поддержать своего жениха Кайла Кузму в специальном костюме с игроком

30-летняя канадская супермодель и активистка Винни Харлоу, получившая известность как участница 21-го сезона «Топ-модель по-американски», пришла на третий матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Милуоки Бакс» и «Индианой Пэйсерс» (117:101) в специальном костюме с изображениями своего жениха 29-летнего форварда «оленей» Кайла Кузмы.

Фото: Из личного архива Винни Харлоу

Фото: Из личного архива Винни Харлоу

Харлоу известна тем, что сделала карьеру модели, страдая от витилиго — нарушения пигментации кожи.

Во встрече с «Индианой» Кузма набрал девять очков, реализовав три из семи бросков со средней дистанции и один из двух трёхочковых. Также отметился тремя подборами, двумя передачами и одним блок-шотом при двух потерях. «Милуоки» уступает в серии со счётом 1-2.