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Винни Харлоу пришла поддержать своего жениха Кайла Кузму в специальном костюме с игроком

Винни Харлоу пришла поддержать своего жениха Кайла Кузму в специальном костюме с игроком
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30-летняя канадская супермодель и активистка Винни Харлоу, получившая известность как участница 21-го сезона «Топ-модель по-американски», пришла на третий матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Милуоки Бакс» и «Индианой Пэйсерс» (117:101) в специальном костюме с изображениями своего жениха 29-летнего форварда «оленей» Кайла Кузмы.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
117 : 101
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 37, Адетокунбо - 37, Грин - 12, Портис - 10, Кузма - 9, Лиллард - 7, Симс - 4, Портер - 1, Лопес, Принс, Роллинз, Коннотон, Джексон
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 28, Несмит - 18, Халибёртон - 14, Топпин - 10, Матурин - 9, Нембард - 6, Тёрнер - 6, Шиппард - 5, Брайант - 3, Уокер - 2, Макконнелл, Фёрфи, Брэдли, Джонсон

Фото: Из личного архива Винни Харлоу

Фото: Из личного архива Винни Харлоу

Харлоу известна тем, что сделала карьеру модели, страдая от витилиго — нарушения пигментации кожи.

Во встрече с «Индианой» Кузма набрал девять очков, реализовав три из семи бросков со средней дистанции и один из двух трёхочковых. Также отметился тремя подборами, двумя передачами и одним блок-шотом при двух потерях. «Милуоки» уступает в серии со счётом 1-2.

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