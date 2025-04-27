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Баскетболисты «Клипперс» и «Денвера» едва не подрались во время матча плей-офф НБА

Баскетболисты «Клипперс» и «Денвера» едва не подрались во время матча плей-офф НБА
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Сегодня, 27 апреля, во время четвёртого матча серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между калифорнийским «Лос-Анджелес Клипперс» и колорадским «Денвер Наггетс» игроки обеих команд едва не устроили массовую драку. Встреча, в свою очередь, завершилась со счётом 101:99 в пользу коллектива из Денвера.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
99 : 101
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 24, Пауэлл - 22, Зубац - 19, Харден - 15, Богданович - 7, Джонс - 4, Данн - 3, Батюм - 3, Симмонс - 2, Коффи, Миллер, Кристи, Юбэнкс, Браун, Миллз
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Браун - 17, Портер - 17, Гордон - 14, Маррей - 13, Джордан - 2, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар

Инцидент произошёл во второй четверти между лидером «Клипперс» Джеймсом Харденом и защитником «Наггетс» Кристианом Брауном. Джеймс вёл мяч, однако Браун сфолил на нём, после чего баскетболисты начали словесную перепалку, которая быстро перетекла в массовую стычку игроков обеих команд. К счастью, драки избежать удалось.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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