Баскетболисты «Клипперс» и «Денвера» едва не подрались во время матча плей-офф НБА

Сегодня, 27 апреля, во время четвёртого матча серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между калифорнийским «Лос-Анджелес Клипперс» и колорадским «Денвер Наггетс» игроки обеих команд едва не устроили массовую драку. Встреча, в свою очередь, завершилась со счётом 101:99 в пользу коллектива из Денвера.

Инцидент произошёл во второй четверти между лидером «Клипперс» Джеймсом Харденом и защитником «Наггетс» Кристианом Брауном. Джеймс вёл мяч, однако Браун сфолил на нём, после чего баскетболисты начали словесную перепалку, которая быстро перетекла в массовую стычку игроков обеих команд. К счастью, драки избежать удалось.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.