Йокич — о победном данке в матче с «Клипперс»: такой же момент был у Милоша Теодосича

30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, играющий на позиции центрового за колорадский клуб «Денвер Наггетс», прокомментировал победный данк своего товарища по команде Аарона Гордона, который тот совершил за четыре секунды до конца четвёртой встречи серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с командой «Лос-Анджелес Клипперс».

Игра завершилась со счётом 101:99 в пользу коллектива из Денвера.

— Джокер, была ли это передача?

— Нет, нет, это была не передача. Вообще, если вы знаете что-то о Евролиге, такой же момент был у Милоша Теодосича, он тоже промахнулся, а Джош Чилдресс подскочил и забил. Это был полуфинал Евролиги между московским ЦСКА и белградским «Партизаном» (на самом деле это была игра между «Олимпиакосом» и «Партизаном» в полуфинале Евролиги в 2010 году. — Прим. «Чемпионата»), — приводит слова Йокича портал Sportskeeda.