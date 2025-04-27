Фото: Аарон Гордон забивает сверху до звонка сирены в матче «Клипперс» — «Наггетс»

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представила фото того, как 29-летний американский форвард колорадского клуба «Денвер Наггетс» Аарон Гордон реализовал данк до звонка сирены в четвёртом матче серии плей-офф НБА с калифорнийской командой «Лос-Анджелес Клипперс», который состоялся сегодня, 27 апреля. Игра завершилась со счётом 101:99.

Именно благодаря тому, что Аарон забил сверху, коллектив из Денвера взял верх во встрече.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В ходе четвёртой встречи с калифорнийской командой Гордон набрал 14 очков, сделал шесть подборов, отдал пять передач, а также совершил один блок-шот и один перехват.