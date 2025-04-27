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Фото: Аарон Гордон забивает сверху до звонка сирены в матче «Клипперс» — «Наггетс»

Фото: Аарон Гордон забивает сверху до звонка сирены в матче «Клипперс» — «Наггетс»
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Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представила фото того, как 29-летний американский форвард колорадского клуба «Денвер Наггетс» Аарон Гордон реализовал данк до звонка сирены в четвёртом матче серии плей-офф НБА с калифорнийской командой «Лос-Анджелес Клипперс», который состоялся сегодня, 27 апреля. Игра завершилась со счётом 101:99.

Именно благодаря тому, что Аарон забил сверху, коллектив из Денвера взял верх во встрече.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
99 : 101
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 24, Пауэлл - 22, Зубац - 19, Харден - 15, Богданович - 7, Джонс - 4, Данн - 3, Батюм - 3, Симмонс - 2, Коффи, Миллер, Кристи, Юбэнкс, Браун, Миллз
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Браун - 17, Портер - 17, Гордон - 14, Маррей - 13, Джордан - 2, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В ходе четвёртой встречи с калифорнийской командой Гордон набрал 14 очков, сделал шесть подборов, отдал пять передач, а также совершил один блок-шот и один перехват.

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