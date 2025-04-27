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«Зенит» обыграл «Парму» и вышел в полуфинал Единой лиги

В Перми завершился третий матч серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная «Парма» и санкт-петербургский «Зенит».

Встреча закончилась уверенной победой «Зенита» со счётом 91:74.

Таким образом, «Зенит» одержал третью победу в серии и вышел в полуфинал турнира.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дуэйн Бэйкон, набравший 27 очков. 15 очков на счету Трента Фрейзера. Дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов оформил Винс Хантер.

В составе пермяков 32 очка на свой счёт записал Самсон Руженцев. 12 очков набрал Ройс Хэмм.

В серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме «2+2+1». Победителем регулярного чемпионата стал «Зенит» (39 побед — пять поражений). ЦСКА занял второе место (37 побед — семь поражений), а тройку сильнейших замкнул УНИКС (36 побед и восемь поражений). В прошлом сезоне титул завоевал ЦСКА.