Результаты матчей плей-офф Единой лиги 27 апреля
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27 апреля в Единой лиге ВТБ состоялись матчи плей-офф. В этот день прошли две встречи четвертьфинальных серий. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты четвертьфинальных матчей плей-офф Единой лиги 27 апреля:
«Уралмаш» — «Локомотив-Кубань» — 68:112;
«Парма» — «Зенит» — 74:91.
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
68 : 112
Локомотив-Кубань
Краснодар
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Мартин, Ивлев, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Карданахишвили, Попов, Пынько
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Макколл, Дженкинс, Емченко, Шеянов
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
74 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
Парма: Уиттакер, Свинин, Руженцев, Ильницкий, Хэмм, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Чебуркин, Фирсов, Захаров
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
Отметим, что в сериях 1/4 финала команды играют до трёх побед по схеме «2+2+1».
Победителем регулярного чемпионата стал «Зенит» (39 побед — пять поражений). ЦСКА занял второе место (37 побед — семь поражений), а тройку сильнейших замкнул УНИКС (36 побед и восемь поражений). В прошлом сезоне титул завоевал ЦСКА.
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