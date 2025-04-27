Результаты матчей плей-офф Единой лиги 27 апреля

27 апреля в Единой лиге ВТБ состоялись матчи плей-офф. В этот день прошли две встречи четвертьфинальных серий. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты четвертьфинальных матчей плей-офф Единой лиги 27 апреля:

«Уралмаш» — «Локомотив-Кубань» — 68:112;

«Парма» — «Зенит» — 74:91.

Отметим, что в сериях 1/4 финала команды играют до трёх побед по схеме «2+2+1».

Победителем регулярного чемпионата стал «Зенит» (39 побед — пять поражений). ЦСКА занял второе место (37 побед — семь поражений), а тройку сильнейших замкнул УНИКС (36 побед и восемь поражений). В прошлом сезоне титул завоевал ЦСКА.