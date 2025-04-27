Вергун: «Локо» летел чартером из закрытого аэропорта в Краснодаре, а «Уралмаш» ехал 2 дня

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал поражение своей команды в матче с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань». Матч завершился победой «Локо» со счётом 112:68.

«Самое крутое, что я могу сказать про сегодняшнюю игру, если начинать с положительного – я никогда не видел, чтобы 5 тысяч людей, смотря на такой баскетбол, остались до самого конца. Я ещё раз снимаю шляпу перед нашими болельщиками, это дорогого стоит. Если 29 апреля команда в чёрных майках не выйдет играть, то мне будет сложно понять нашу природу.

Что касается баскетбола, «Локомотив» 100% нашёл выход, он в принципе был очевидный – они стали нас давить с самого начала, использовать свой ресурс, и не нашлось никого и ничего с нашей стороны, что могло бы этому давлению быть противопоставлено. Почему так получилось? Буду банален – физиология, на мой взгляд, прежде всего. Одна команда летела чартером из закрытого аэропорта в Краснодаре, вторая команда двое суток ехала. Кое-как вчера последняя группа – россияне – долетала к тренировке в 18:00. Так получилось, в логистике мы проиграли 100%. Психология, лидерские качества, ментальные – всё очень просто, это плей-офф. Неважно, кто сколько забил, важно, что сейчас счёт стал 2-1 в пользу соперника. И, повторюсь, из 12 человек я не выделил бы никого – никто не привнёс в игру какие-то эмоции, попытку поменять течение матча. К сожалению, сегодня было плохо.

Сегодня мы были пустые. Все эмоции выплеснули во втором матче, плюс тяжёлая дорога. Физиология – очень точная наука, можно считать, что это оправдание, но всё равно с этим нужно считаться. Много слов было сказано, много чего было после игры. Соперник среагировал, но, к сожалению, мы не смогли никак сгруппироваться и дать какой-то достойный ответ по ходу матча.

Как будем настраивать команду на следующий матч? Один козырь мы уже достали после первой игры. Мне кажется, что наши болельщики – лучший мотиватор. Ни один человек не ушёл до окончания матча, хотя мы играли настолько безобразно. Мы должны собрать волю в кулак, выйти и показать свою лучшую игру. И даже наша лучшая игра не всегда будет гарантировать положительный результат против соперника такого уровня, но это как минимум поможет нам сохранить своё лицо.

Физиология имеет накопительный эффект. Одной из причин удачной второй игры, мне кажется, было то, что мы вовремя отпустили первую. Потом было проще настраиваться и физически, и ментально. Сегодня лидеры тоже имели возможность проявить себя на площадке и посмотреть со скамейки, как это выглядит. Я знаю, что мы можем, но это вопрос того, что мы должны включиться 29 апреля. «Локо» получил колоссальное преимущество с такой логистикой», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги.