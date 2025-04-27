Лука Дончич ответил на забавный вопрос о своей возможной «бронсексуальности»

26-летний словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич ответил, является ли он «бронсексуалом».

Бронсексуал — термин, который высмеивает заядлых фанатов лидера «озёрников» Леброна Джеймса.

— Ты являешься бронсексуалом?

— Конечно (смеётся).

— Говорят, что Леброн тратит $ 1 млн на своё тело в год. Это так?

— Возможно.

— А как много денег тратишь ты?

— Два миллиона (улыбается), — сказал Дончич в интервью на YouTube-канале Sundae Conversation.

Напомним, Дончичу 26 лет. В рамках серии плей-офф НБА Лука принял участие в трёх матчах. В среднем за встречу словенец набирает 28,3 очка, делает девять подборов, а также отдаёт шесть передач.