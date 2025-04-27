Лука Дончич ответил на забавный вопрос о своей возможной «бронсексуальности»
26-летний словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич ответил, является ли он «бронсексуалом».
Бронсексуал — термин, который высмеивает заядлых фанатов лидера «озёрников» Леброна Джеймса.
— Ты являешься бронсексуалом?
— Конечно (смеётся).
— Говорят, что Леброн тратит $ 1 млн на своё тело в год. Это так?
— Возможно.
— А как много денег тратишь ты?
— Два миллиона (улыбается), — сказал Дончич в интервью на YouTube-канале Sundae Conversation.
Напомним, Дончичу 26 лет. В рамках серии плей-офф НБА Лука принял участие в трёх матчах. В среднем за встречу словенец набирает 28,3 очка, делает девять подборов, а также отдаёт шесть передач.
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