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«Надо признать, что «Зенит» сильнее нас». Пашутин — о вылете «Пармы» из плей-офф ЕЛ

«Надо признать, что «Зенит» сильнее нас». Пашутин — о вылете «Пармы» из плей-офф ЕЛ
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных в третьем и решающем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги с «Зенитом» (74:91, 0-3).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
74 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
Парма: Уиттакер, Свинин, Руженцев, Ильницкий, Хэмм, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Чебуркин, Фирсов, Захаров
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич

«Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков. Сегодня был полный зал и была энергия. Хотели дать бой, но не справились с Бэйконом, особенно в первые 20 минут. Он забивал с высоким процентом. Мы приняли решение атаковать его вдвоём. Я думаю, что у «Зенита» много высококлассных игроков. Вначале мы проигрывали подбор и Хантер добивал из-под кольца, но по итогам матча выиграли 36 на 33. Также мы не смогли найти свой ритм в атаке. После большого перерыва начали играть больше от защиты. В третьей четверти «Зенит» напирал, и мы не смогли навязать борьбу (-10 по итогам четверти), а заключительную десятиминутку мы выиграли 36:14. Благодарен всем, кто выходил сегодня на паркет. Парни играли до конца и бились.

Надо признать, что «Зенит» на данный момент сильнее нас. Тем не менее рад за наших молодых ребят и также за стартовую пятёрку. Спасибо всем за неистовую поддержку в этом сезоне! Такая поддержка дорогого стоит, и это пример для всей России, как надо относиться к своему клубу, любить его и поддерживать. Пермские болельщики – самые лучшие, спасибо вам!» — приводит слова Пашутина официальный сайт турнира.

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