Паскуаль прокомментировал выход «Зенита» в полуфинал Единой лиги

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в третьем и решающем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Пармой» (91:74, 3-0).

«В первую очередь поздравляю «Парму» с этим сезоном и тем, как она играла, а также с пермскими болельщиками, которые так поддерживают свою команду. Также я благодарен за поддержку болельщикам «Зенита», которые переживали за команду сегодня в «Молоте».

Мы отлично провели первую четверть как с точки зрения нападения, так и защиты. Это позволило нам завладеть преимуществом и держать его в течение всей игры. Также отдельно отмечу то, как мы играли три четверти», — приводит слова Паскуаля официальный сайт турнира.