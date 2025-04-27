Паскуаль прокомментировал выход «Зенита» в полуфинал Единой лиги
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в третьем и решающем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Пармой» (91:74, 3-0).
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
74 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
Парма: Уиттакер, Свинин, Руженцев, Ильницкий, Хэмм, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Чебуркин, Фирсов, Захаров
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
«В первую очередь поздравляю «Парму» с этим сезоном и тем, как она играла, а также с пермскими болельщиками, которые так поддерживают свою команду. Также я благодарен за поддержку болельщикам «Зенита», которые переживали за команду сегодня в «Молоте».
Мы отлично провели первую четверть как с точки зрения нападения, так и защиты. Это позволило нам завладеть преимуществом и держать его в течение всей игры. Также отдельно отмечу то, как мы играли три четверти», — приводит слова Паскуаля официальный сайт турнира.
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