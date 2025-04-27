Трипл-дабл Каннингема не помог «Детройту» победить «Никс» в 4-м матче серии плей-офф НБА
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Сегодня, 27 апреля, на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте состоялся четвёртый матч в рамках серии 1/8 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Детройт Пистонс» и «Нью-Йорк Никс». Встреча завершилась со счётом 94:93 (29:19, 21:24, 14:28, 30:22) в пользу коллектива из Нью-Йорка. Счёт в серии — 3-1.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
93 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Каннингем - 25, Харрис - 18, Хардуэй-младший - 14, Бисли - 13, Томпсон - 8, Дюрен - 6, Шрёдер - 6, Рид - 2, Холланд - 1, Фонтеккио, Сассер, Стюарт, Клинтман, Уотерс III
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Таунс - 27, Харт - 14, Ануноби - 8, Бриджес - 8, Макбрайд - 5, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Робинсон, Шамет, Хукпорти
Самым результативным игроком в составе «Нью-Йорк Никс» стал американский разыгрывающий защитник Джейлен Брансон. Ему удалось оформить дабл-дабл — набрать 32 очка и отдать 11 передач. Также он совершил пять подборов.
Наиболее результативным игроком в составе команды из Детройта стал американский разыгрывающий защитник Кейд Каннингем. В ходе встречи он оформил трипл-дабл — набрал 25 очков, совершил 10 подборов и отдал 10 передач.
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