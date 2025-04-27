Ведищев прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Уралмашем»
Поделиться
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу своих подопечных в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги с «Уралмашем» (112:68).
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
68 : 112
Локомотив-Кубань
Краснодар
Уралмаш: Мартин - 12, Эллис - 11, Новиков - 11, Карданахишвили - 10, Писклов - 8, Глазунов - 6, Даглас - 6, Попов - 3, Далтон - 1, Ивлев, Белянков, Пынько
Локомотив-Кубань: Макколл - 20, Кливленд - 16, Квитковских - 13, Уэйли - 12, Дженкинс - 12, Емченко - 9, Елатонцев - 8, Шеянов - 7, Темиров - 6, Миллер - 5, Узинский - 4, Мартюк
«Мы рады выиграть. Очень сложный матч был у нас второй, и мы рады, что мы сделали это сегодня. Были готовы на 100% к матчу. Счёт 2-1 – это не конец, нам нужно сохранять концентрацию и дальше», — приводит слова Андрея Ведищева официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Напомним, серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1. Следующий матч клубы проведут 29 апреля в Нижнем Новгороде. Начало игры запланировано на 17:30 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 апреля 2025
-
23:44
-
23:44
-
22:49
-
22:42
-
21:22
-
21:19
-
21:06
-
20:49
-
20:32
-
19:52
-
19:08
-
18:46
-
18:06
-
17:28
-
17:00
-
16:09
-
15:54
-
14:55
-
13:57
-
13:48
-
12:57
-
12:39
-
11:55
-
11:25
-
11:00
-
10:53
-
10:13
-
10:04
-
09:36
-
09:30
-
09:19
-
09:00
-
08:50
-
07:48
-
06:17