Ведищев прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Уралмашем»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу своих подопечных в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги с «Уралмашем» (112:68).

«Мы рады выиграть. Очень сложный матч был у нас второй, и мы рады, что мы сделали это сегодня. Были готовы на 100% к матчу. Счёт 2-1 – это не конец, нам нужно сохранять концентрацию и дальше», — приводит слова Андрея Ведищева официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1. Следующий матч клубы проведут 29 апреля в Нижнем Новгороде. Начало игры запланировано на 17:30 мск.