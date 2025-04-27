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Ведищев прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Уралмашем»

Ведищев прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Уралмашем»
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу своих подопечных в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги с «Уралмашем» (112:68).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
68 : 112
Локомотив-Кубань
Краснодар
Уралмаш: Мартин - 12, Эллис - 11, Новиков - 11, Карданахишвили - 10, Писклов - 8, Глазунов - 6, Даглас - 6, Попов - 3, Далтон - 1, Ивлев, Белянков, Пынько
Локомотив-Кубань: Макколл - 20, Кливленд - 16, Квитковских - 13, Уэйли - 12, Дженкинс - 12, Емченко - 9, Елатонцев - 8, Шеянов - 7, Темиров - 6, Миллер - 5, Узинский - 4, Мартюк

«Мы рады выиграть. Очень сложный матч был у нас второй, и мы рады, что мы сделали это сегодня. Были готовы на 100% к матчу. Счёт 2-1 – это не конец, нам нужно сохранять концентрацию и дальше», — приводит слова Андрея Ведищева официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1. Следующий матч клубы проведут 29 апреля в Нижнем Новгороде. Начало игры запланировано на 17:30 мск.

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