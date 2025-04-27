Опубликована удручающая статистика Моранта в плей-офф после его смелых слов о соперниках

25-летний американский разыгрывающий защитник «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант имеет удручающую статистику в матчах серии плей-офф после того, как в декабре 2022 году он заявил, что в Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) нет ни одной команды, которую он мог бы назвать достойным соперником, помимо «Бостон Селтикс».

С тех пор Джа в составе «Мемфиса» в матчах плей-офф НБА на Западе победил лишь в двух играх (в серии с «Лейкерс» в 2023 году) и потерпел поражение в семи (четыре в серии с «Лейкерс» в 2023 году и три в серии с «Оклахомой» в текущем году).

Ранее Джа Морант прояснил жест, который многие интерпретировали как брошенную в публику гранату.