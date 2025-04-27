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Воронцевич: у «Зенита» будет возможность и время восстановиться к следующему сопернику

Воронцевич: у «Зенита» будет возможность и время восстановиться к следующему сопернику
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Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич прокомментировал победу санкт-петербургской команды в третьем и решающем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Пармой» (91:74, 3-0).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
74 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
Парма: Руженцев - 32, Хэмм - 12, Шашков - 9, Уиттакер - 6, Ильницкий - 6, Фирсов - 3, Свинин - 2, Якушин - 2, Захаров - 2, Нэвелс, Тучков, Чебуркин
Зенит: Бэйкон - 27, Фрейзер - 15, Пойтресс - 12, Хантер - 12, Воронцевич - 10, Швед - 9, Жбанов - 4, Карасёв - 2, Щербенев, Захаров, Уайт, Рыжов

«Поздравляю «Зенит» с победой. Серия 3-0 в нашу пользу, и это хорошо. У нас будет возможность и время восстановиться к следующему сопернику. Спасибо нашим болельщикам, которые присутствовали на матче в «Молоте». Нам было приятно», — приводит слова Андрея Воронцевича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1. «Зенит» стал первой командой, вышедшей в полуфинал турнира.

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