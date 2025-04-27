Воронцевич: у «Зенита» будет возможность и время восстановиться к следующему сопернику

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич прокомментировал победу санкт-петербургской команды в третьем и решающем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Пармой» (91:74, 3-0).

«Поздравляю «Зенит» с победой. Серия 3-0 в нашу пользу, и это хорошо. У нас будет возможность и время восстановиться к следующему сопернику. Спасибо нашим болельщикам, которые присутствовали на матче в «Молоте». Нам было приятно», — приводит слова Андрея Воронцевича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1. «Зенит» стал первой командой, вышедшей в полуфинал турнира.