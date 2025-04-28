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«Бэйкон стал X-фактором». Защитник «Пармы» Якушин — о матче с «Зенитом»

«Бэйкон стал X-фактором». Защитник «Пармы» Якушин — о матче с «Зенитом»
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Защитник «Пармы» Тимофей Якушин прокомментировал поражение команды в третьем и решающем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (74:91, 0-3).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
74 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
Парма: Руженцев - 32, Хэмм - 12, Шашков - 9, Уиттакер - 6, Ильницкий - 6, Фирсов - 3, Свинин - 2, Якушин - 2, Захаров - 2, Нэвелс, Тучков, Чебуркин
Зенит: Бэйкон - 27, Фрейзер - 15, Пойтресс - 12, Хантер - 12, Воронцевич - 10, Швед - 9, Жбанов - 4, Карасёв - 2, Щербенев, Захаров, Уайт, Рыжов

«Тяжёлый матч. В первой половине не справились с Бэйконом. Он стал Х-фактором, благодаря которому «Зенит» смог оторваться. Во второй половине довести до победы для них было делом техники. Мы старались вернуться в игру. Отдали все силы сегодня, но, к сожалению, победить не получилось. Хочу поздравить «Зенит» с выходом в полуфинал», — приводит слова Якушина официальный сайт Единой лиги.

Напомним, в сериях 1/4 финала команды играют до трёх побед по схеме «2+2+1».

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