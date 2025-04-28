«Бэйкон стал X-фактором». Защитник «Пармы» Якушин — о матче с «Зенитом»

Защитник «Пармы» Тимофей Якушин прокомментировал поражение команды в третьем и решающем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (74:91, 0-3).

«Тяжёлый матч. В первой половине не справились с Бэйконом. Он стал Х-фактором, благодаря которому «Зенит» смог оторваться. Во второй половине довести до победы для них было делом техники. Мы старались вернуться в игру. Отдали все силы сегодня, но, к сожалению, победить не получилось. Хочу поздравить «Зенит» с выходом в полуфинал», — приводит слова Якушина официальный сайт Единой лиги.

Напомним, в сериях 1/4 финала команды играют до трёх побед по схеме «2+2+1».