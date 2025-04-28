«Лейкерс» проиграли «Миннесоте», у Дончича 38 очков, Леброн оформил дабл-дабл

Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Миннеаполисе на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 116:113.

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Лука Дончич, который записал в свой актив 38 очков. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов.

Самым результативным в «Миннесоте» стал Энтони Эдвардс, на счету которого 43 очка.

Таким образом, «Миннесота» повела в серии со счётом 3-1.

Пятый матч серии плей-офф состоится 1 мая в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена».