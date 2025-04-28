«Лейкерс» проиграли «Миннесоте», у Дончича 38 очков, Леброн оформил дабл-дабл
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Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Миннеаполисе на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 116:113.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 43, Рэндл - 25, Макдэниелс - 16, Рид - 12, Дивинченцо - 8, Александер-Уолкер - 5, Гобер - 5, Конли - 2, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Джеймс - 27, Хатимура - 23, Ривз - 17, Финни-Смит - 6, Хэйс - 2, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Лука Дончич, который записал в свой актив 38 очков. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов.
Самым результативным в «Миннесоте» стал Энтони Эдвардс, на счету которого 43 очка.
Таким образом, «Миннесота» повела в серии со счётом 3-1.
Пятый матч серии плей-офф состоится 1 мая в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена».
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