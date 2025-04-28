Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» обыграть «Орландо» в четвёртом матче серии

Завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимал на своей площадке «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Орландо (США) на стадионе «Киа Центр» и закончилась победой гостей со счётом 107:98.

Самым результативным игроком в составе «Мэджик» стал форвард Паоло Банкеро, который записал в свой актив 31 очко, семь подборов и три передачи. В составе «Бостона» лучшую результативность показал лёгкий форвард Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл: 37 очков, 14 подборов и три передачи.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Бостона».