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Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» обыграть «Орландо» в четвёртом матче серии

Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» обыграть «Орландо» в четвёртом матче серии
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Завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимал на своей площадке «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Орландо (США) на стадионе «Киа Центр» и закончилась победой гостей со счётом 107:98.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
98 : 107
Бостон Селтикс
Бостон
Орландо Мэджик: Банкеро - 31, Вагнер - 24, Джозеф - 12, Блэк - 10, Картер - 9, Колдуэлл-Поуп - 8, Айзек - 4, Хьюстан, Ховард, Харрис, Да Силва, Битадзе, Энтони
Бостон Селтикс: Тейтум - 37, Браун - 21, Порзингис - 19, Уайт - 18, Хозер - 6, Хорфорд - 6, Притчард, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Корнет, Шейерман, Кета

Самым результативным игроком в составе «Мэджик» стал форвард Паоло Банкеро, который записал в свой актив 31 очко, семь подборов и три передачи. В составе «Бостона» лучшую результативность показал лёгкий форвард Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл: 37 очков, 14 подборов и три передачи.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Бостона».

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