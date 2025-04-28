Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» обыграть «Орландо» в четвёртом матче серии
Поделиться
Завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимал на своей площадке «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Орландо (США) на стадионе «Киа Центр» и закончилась победой гостей со счётом 107:98.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
98 : 107
Бостон Селтикс
Бостон
Орландо Мэджик: Банкеро - 31, Вагнер - 24, Джозеф - 12, Блэк - 10, Картер - 9, Колдуэлл-Поуп - 8, Айзек - 4, Хьюстан, Ховард, Харрис, Да Силва, Битадзе, Энтони
Бостон Селтикс: Тейтум - 37, Браун - 21, Порзингис - 19, Уайт - 18, Хозер - 6, Хорфорд - 6, Притчард, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Корнет, Шейерман, Кета
Самым результативным игроком в составе «Мэджик» стал форвард Паоло Банкеро, который записал в свой актив 31 очко, семь подборов и три передачи. В составе «Бостона» лучшую результативность показал лёгкий форвард Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл: 37 очков, 14 подборов и три передачи.
Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Бостона».
Материалы по теме
Комментарии
- 28 апреля 2025
-
04:40
-
01:38
-
00:34
-
00:28
- 27 апреля 2025
-
23:44
-
23:44
-
22:49
-
22:42
-
21:22
-
21:19
-
21:06
-
20:49
-
20:32
-
19:52
-
19:08
-
18:46
-
18:06
-
17:28
-
17:00
-
16:09
-
15:54
-
14:55
-
13:57
-
13:48
-
12:57
-
12:39
-
11:55
-
11:25
-
11:00
-
10:53
-
10:13
-
10:04
-
09:36
-
09:30
-
09:19