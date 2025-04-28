Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: трёхочковый бросок, принёсший победу «Нью-Йорку» в 4-м матче серии с «Детройтом»

Видео: трёхочковый бросок, принёсший победу «Нью-Йорку» в 4-м матче серии с «Детройтом»
Комментарии

Вчера, 27 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимал «Нью-Йорк Никс». Игра завершилась со счётом 94:93 (3-1) в пользу гостевой команды команды.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
93 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Каннингем - 25, Харрис - 18, Хардуэй-младший - 14, Бисли - 13, Томпсон - 8, Дюрен - 6, Шрёдер - 6, Рид - 2, Холланд - 1, Фонтеккио, Сассер, Стюарт, Клинтман, Уотерс III
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Таунс - 27, Харт - 14, Ануноби - 8, Бриджес - 8, Макбрайд - 5, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Робинсон, Шамет, Хукпорти

Чемпионат» представляет вашему вниманию решающий трёхочковый бросок Карла-Энтони Таунса — центрового и одного из лидеров «Нью-Йорка». Это точное попадание в последние минуты матча не только определило итоговый счёт, но и принесло «Никс» победу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сейчас читают:
Трипл-дабл Каннингема не помог «Детройту» победить «Нью-Йорк» в 4-м матче серии плей-офф

Карл-Энтони Таунс приступил к тренировкам:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android