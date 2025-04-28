Видео: трёхочковый бросок, принёсший победу «Нью-Йорку» в 4-м матче серии с «Детройтом»

Вчера, 27 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимал «Нью-Йорк Никс». Игра завершилась со счётом 94:93 (3-1) в пользу гостевой команды команды.

Чемпионат» представляет вашему вниманию решающий трёхочковый бросок Карла-Энтони Таунса — центрового и одного из лидеров «Нью-Йорка». Это точное попадание в последние минуты матча не только определило итоговый счёт, но и принесло «Никс» победу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Карл-Энтони Таунс приступил к тренировкам: