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«Потенциально серьёзная травма». Лиллард не смог доиграть матч плей-офф с «Индианой»

«Потенциально серьёзная травма». Лиллард не смог доиграть матч плей-офф с «Индианой»
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В данный момент проходит матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Милуоки Бакс» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт на табло — 42:35 в пользу гостевой команды.

В середине первой четверти разыгрывающий и один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард был вынужден досрочно завершить игру из-за повреждения. Инсайдер Крис Хэйнс, в свою очередь, со ссылкой на источники написал: «Потенциально серьёзная травма».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 34-летний Лиллард набирает в среднем 10,5 очка, шесть результативных передач и три подбора. На данный момент счёт в серии — 2-1 в пользу «Индианы».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
3-я четверть
67 : 83
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Симс, Лиллард, Портер, Трент-мл., Ливингстон, Портис, Лопес, Принс, Роллинз, Кузма, Грин, Коннотон, Адетокунбо, Джексон
Индиана Пэйсерс: Халибёртон, Топпин, Нембард, Брайант, Уокер, Макконнелл, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Несмит, Шиппард, Тёрнер, Сиакам

Дэмьен Лиллард реализовал 19 трёхочковых бросков подряд:

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