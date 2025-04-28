«Потенциально серьёзная травма». Лиллард не смог доиграть матч плей-офф с «Индианой»

В данный момент проходит матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Милуоки Бакс» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт на табло — 42:35 в пользу гостевой команды.

В середине первой четверти разыгрывающий и один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард был вынужден досрочно завершить игру из-за повреждения. Инсайдер Крис Хэйнс, в свою очередь, со ссылкой на источники написал: «Потенциально серьёзная травма».

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В нынешнем розыгрыше плей-офф 34-летний Лиллард набирает в среднем 10,5 очка, шесть результативных передач и три подбора. На данный момент счёт в серии — 2-1 в пользу «Индианы».

Дэмьен Лиллард реализовал 19 трёхочковых бросков подряд: