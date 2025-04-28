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Видео: Энтони Эдвардс агрессивно играет в обороне против Леброна Джеймса

Сегодня, 28 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 116:113 (3-1) в пользу домашней команды команды.

В одном из игровых моментов матча атакующий защитник и лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс активно опекал звёздного лёгкого форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, жёстко прижимая его в защите.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Джеймс по итогам встречи отметился 27 очками, 12 подборами и восемью передачами. Эдвардс, в свою очередь, набрал 43 очка, девять подборов и шесть результативных передач. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Тимбервулвз».

Леброн помог юному фанату достать застрявший мяч на тренировке: