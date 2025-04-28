Леброн во время матча получил по голове локтем и сразу же стал предъявлять претензии

Сегодня, 28 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 116:113 (3-1) в пользу домашней команды команды.

На последней минуте третьей четверти, когда атакующий защитник и лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс пробивал штрафной, его одноклубник Руди Гобер нанёс форварду «Лейкерс» Леброну Джеймсу удар локтем в голову. Возмущённый Джеймс немедленно высказал своё негодование.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.