Видео: фол Леброна стал решающим для финального счёта в матче плей-офф с «Миннесотой»

Сегодня, 28 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 116:113 (3-1) в пользу домашней команды.

За 10 секунд до финальной сирены лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, как показал успешный челлендж «Миннесоты», совершил фол на Энтони Эдвардсе. Затем атакующий защитник «Тимбервулвз» хладнокровно реализовал оба штрафных, зафиксировав окончательный счёт матча.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.