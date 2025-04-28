Видео: невероятная концовка четвёртого матча плей-офф НБА между «Миннесотой» и «Лейкерс»

Сегодня, 28 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 116:113 (3-1) в пользу домашней команды.

«Чемпионат» показывает кульминационные моменты встречи — предлагаем посмотреть финальные две минуты драматичного матча. Отметим, что главным творцом победы стал Энтони Эдвардс: атакующий защитник «Миннесоты» оформил 43 очка, девять подборов и шесть результативных передач.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.