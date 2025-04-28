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Дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от разгромного поражения «Индиане» в плей-офф

Дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от разгромного поражения «Индиане» в плей-офф
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Завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимали на своей площадке «Индиана Пэйсерс». Встреча прошла в Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» и закончилась разгромной победой гостей со счётом 129:103.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
103 : 129
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Портер - 23, Портис - 14, Грин - 9, Симс - 6, Трент-мл. - 6, Лопес - 6, Роллинз - 5, Кузма - 3, Коннотон - 3, Лиллард, Ливингстон, Принс, Джексон
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 23, Нембард - 20, Халибёртон - 17, Макконнелл - 15, Несмит - 14, Топпин - 13, Уокер - 12, Сиакам - 12, Шиппард - 3, Брайант, Фёрфи, Брэдли, Джонсон

Самым результативным игроком хозяев в сегодняшней встрече стал греческий лёгкий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 28 очков, 15 подборов и шести передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский центровой Майлз Тёрнер, на счету которого 23 очка, пять подборов и три передачи. Также дабл-дабл у американского разыгрывающего Тайриза Халибёртона (17 очков, восемь подборов и 15 передач).

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Милуоки». Следующая игра состоится 30 апреля.

Адетокунбо появился в образе персонажа мультика

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