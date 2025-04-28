С 2018 года Джейсон Тейтум превзошёл все команды по победам в плей-офф НБА, кроме одной

Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум принял участие в матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Орландо Мэджик», в котором его команда одержала победу со счётом 107:98 (3-1).

Тейтум, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 42 минуты, набрав суммарно 37 очков (10 из 25 с игры, где 3 из 10 — трёхочковые; 14 из 14 — штрафные), 14 подборов и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+6».

Как отмечает статистический портал Polymarket Hoops в социальной сети, с 2018 года Джейсон одержал 70 побед в плей-офф — больше, чем любой другой клуб, кроме «Бостона» (71).

Тейтум трижды промахнулся под кольцом во время игры с фанатом: