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С 2018 года Джейсон Тейтум превзошёл все команды по победам в плей-офф НБА, кроме одной

С 2018 года Джейсон Тейтум превзошёл все команды по победам в плей-офф НБА, кроме одной
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум принял участие в матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Орландо Мэджик», в котором его команда одержала победу со счётом 107:98 (3-1).

Тейтум, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 42 минуты, набрав суммарно 37 очков (10 из 25 с игры, где 3 из 10 — трёхочковые; 14 из 14 — штрафные), 14 подборов и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+6».

Как отмечает статистический портал Polymarket Hoops в социальной сети, с 2018 года Джейсон одержал 70 побед в плей-офф — больше, чем любой другой клуб, кроме «Бостона» (71).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
98 : 107
Бостон Селтикс
Бостон
Орландо Мэджик: Банкеро - 31, Вагнер - 24, Джозеф - 12, Блэк - 10, Картер - 9, Колдуэлл-Поуп - 8, Айзек - 4, Хьюстан, Ховард, Харрис, Да Силва, Битадзе, Энтони
Бостон Селтикс: Тейтум - 37, Браун - 21, Порзингис - 19, Уайт - 18, Хозер - 6, Хорфорд - 6, Притчард, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Корнет, Шейерман, Кета

Тейтум трижды промахнулся под кольцом во время игры с фанатом:

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