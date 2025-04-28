«Мне его жаль». Док Риверс прокомментировал травму Лилларда во время матча плей-офф НБА

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс после четвёртого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» отреагировал на повреждение разыгрывающего и одного из лидеров команды Дэмьена Лилларда.

«Выглядит не слишком обнадёживающе… Мне его жаль. Он ведь старался вернуться ради своей команды», — заявил Риверс во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что Лиллард в середине первой четверти был вынужден досрочно завершить встречу, которая завершилась со счётом 103:129. «Индиана» теперь лидирует в серии со счётом 3-1.

Дэмьен Лиллард реализовал 19 трёхочковых бросков подряд: