«Мне его жаль». Док Риверс прокомментировал травму Лилларда во время матча плей-офф НБА
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Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс после четвёртого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» отреагировал на повреждение разыгрывающего и одного из лидеров команды Дэмьена Лилларда.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
103 : 129
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Портер - 23, Портис - 14, Грин - 9, Симс - 6, Трент-мл. - 6, Лопес - 6, Роллинз - 5, Кузма - 3, Коннотон - 3, Лиллард, Ливингстон, Принс, Джексон
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 23, Нембард - 20, Халибёртон - 17, Макконнелл - 15, Несмит - 14, Топпин - 13, Уокер - 12, Сиакам - 12, Шиппард - 3, Брайант, Фёрфи, Брэдли, Джонсон
«Выглядит не слишком обнадёживающе… Мне его жаль. Он ведь старался вернуться ради своей команды», — заявил Риверс во время послематчевой пресс-конференции.
Отметим, что Лиллард в середине первой четверти был вынужден досрочно завершить встречу, которая завершилась со счётом 103:129. «Индиана» теперь лидирует в серии со счётом 3-1.
Момент с травмой:
Дэмьен Лиллард реализовал 19 трёхочковых бросков подряд:
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